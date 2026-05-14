"Некомплект огромный": глава ФСИН снова пожаловался на дефицит кадров в системе

Глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев назвал "огромным" некомплект штата, существующий сейчас в его ведомстве. По штату в системе должно быть 304 тыс. сотрудников, сколько из в реальности – Гостев не сообщил, в марте он говорил, что некомплект составляет 30-50%.

Одним из важных факторов оттока персонала Гостев назвал "безусловно, низкий уровень денежного содержания". "Он [уровень] ниже, чем у полиции, а доля незаполненных вакансий во ФСИН превышает некомплект в МВД", - цитирует ТАСС Гостева.

Чтобы хоть как-то удержать людей в системе, ФСИН идет на то, "чтобы вернуть по ряду позиций ранее существующие звания", пересматривает доплаты да госнаграды, также ведомство попросило у Минфина дополнительные средства на "стабильное функционирование службы".