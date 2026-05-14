Володин не исключил судебного разбирательства в случае возвращения актера Назарова и его жены

Письмо от жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой позволить им вернуться в Россию в Госдуму не поступало.

"Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило", - заявил председатель ГД Вячеслав Володин журналистам.

Он подчеркнул, что релокантов, которые уехали из России и при этом финансировали ВСУ, оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения ждет судебное разбирательство. "Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан", - сказал он.

"Тот, кто обижал наших солдат и офицеров, оскорблял Родину, должны понимать – есть уголовное наказание, за это придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали и почему. Но однозначно такой ответ придется держать", - заявил спикер Госдумы.

Ранее Mash сообщил, что Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. По информации телеграм-канала, она также отрицает, что их семья когда-либо поддерживала ВСУ или делала оппозиционные заявления.

По данным СМИ, актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева, живут за границей. В январе 2023 года стало известно об увольнении пары из МХТ им. Чехова, где они служили. Назаров неоднократно критиковал СВО. Ранее его оштрафовали на 50 тыс. руб. по делу о дискредитации армии.