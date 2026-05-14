14 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Сургуте шестеро обвиняемых, включая медсестру и студентов, заключены под стражу за разбой и вымогательство

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении шести фигурантов уголовного дела, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Югры.

Среди обвиняемых — медицинская сестра окружного кардиологического диспансера, трое учащихся Сургутского финансово-экономического колледжа, а также двое молодых жителей Сургута. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 (вымогательство) и ч. 3 ст. 162 (разбой) УК РФ.

По версии следствия, женщина, являющаяся обвиняемой по делу, обратилась к молодому человеку своей дочери с просьбой "поговорить по-мужски" со своим бывшим супругом, совместно проживавшим в одной квартире. Поводом для этого, по ее утверждению, послужили факты физического насилия, оскорблений, злоупотребления алкоголем и наркотиками со стороны бывшего мужа.

Далее, согласно материалам дела, пятеро злоумышленников в балаклавах незаконно проникли в комнату потерпевшего, нанесли ему множественные удары в различные области тела, причинив вред здоровью, опасный для жизни. Кроме того, из пневматического пистолета был произведен выстрел в одну руку потерпевшего, а другая рука прижжена раскаленным утюгом. Нападавшие требовали от потерпевшего собрать вещи и освободить квартиру, а также переписать принадлежащую ему долю в праве собственности на жилое помещение на бывшую супругу. Покидая место преступления, фигуранты похитили наручные часы, охотничий и кухонные ножи, принадлежавшие потерпевшему.

Суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемые могут продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо скрыться от следствия и суда. В отношении всех шестерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемые не согласились с решением. Их защитниками поданы апелляционные жалобы в установленном законом порядке.

