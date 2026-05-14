Для клиентов ВТБ ставки на рефинансирование кредитов снижены

ВТБ с 14 мая уменьшил на 2 п.п. ставки на рефинансирование потребительских кредитов для новых и действующих клиентов. Подать заявку заемщики могут уже через четыре месяца после получения предыдущего кредита.

Механизм рефинансирования позволяет объединить до шести кредитов сторонних банков, включая кредиты наличными, автокредиты и задолженность по кредитным картам. Для участия в программе достаточно отсутствия просроченной задолженности по объединяемым займам. Все этапы оформления – от подачи заявки до получения решения – доступны дистанционно через приложение ВТБ Онлайн, предоставлять дополнительные справки не требуется.

«Тренд на восстановление спроса в сегменте потребительского кредитования сохраняется. За четыре месяца выдачи кредитов наличными в ВТБ выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом мы фиксируем устойчивый запрос на рефинансирование со стороны тех, кто брал займы на пике ставок. Также клиентам больше не нужно ждать полгода с момента последнего кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж, можно сделать это уже через четыре месяца», – комментирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

ВТБ в текущем году уже пять раз корректировал условия по потребительским кредитам в сторону улучшения. После апрельского заседания ЦБ банк снизил ставки на 0,9 п.п. на кредиты наличными и по программе рефинансирования.