Центризбирком откроет тысячи временных участков для безопасности россиян

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании в четверг сообщила, что в единый день голосования 20 сентября в регионах заработают более двух тысяч участков в местах временного пребывания граждан. Комиссия планирует сформировать около 2400 таких пунктов, чтобы обеспечить максимальную безопасность избирателей и организаторов. Всего же в сентябре по всей стране откроют двери 89 тысяч участковых и почти 3 тысячи территориальных комиссий, включая подразделения для онлайн-голосования и работы с гражданами за границей, пишет "РГ".

В сентябре пройдет около 2200 избирательных кампаний, в ходе которых кандидаты займут более 20 тысяч должностей и мандатов. Россияне выберут депутатов Госдумы девятого созыва, представителей 39 региональных парламентов и 11 губернаторов. Список губернаторских выборов пополнила Брянская область после отставки Александра Богомаза.

Сейчас регионом временно руководит Егор Ковальчук. Сам Богомаз в четверг официально стал депутатом Госдумы текущего созыва - он занял место в парламенте как лидер региональной группы "Единой России" от Брянской и Смоленской областей.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" может набрать до 55% голосов на сентябрьских выборах, даже если сейчас ее рейтинги колеблются в районе 28-39%. Эксперт объясняет это тем, что итоговый результат зависит не от текущих опросов, а от дисциплины избирателей и способности партии привести своих сторонников на участки в день голосования.