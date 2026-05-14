В Свердловскую область придет 30-градусная майская жара

Очень скоро в Свердловскую область придет 30-градусная жара. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в период с 15 по 19 мая ожидается, что погоду определят преимущественно антициклоны. Возможны лишь отдельные небольшие дожди.

"Ожидается нарастание тепла до 23-28, в отдельные дни до 30 градусов. Ветер от слабого до умеренного", - говорится в прогнозе синоптиков.

Напомним, что на днях в Екатеринбурге отключили отопление.