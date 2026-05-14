14 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Мантуров пообещал поставки импортозамещенных "Суперджетов" не позже марта 2027 года

Поставки импортозамещенных "Суперджетов" с отечественными двигателями ПД-8 начнутся в конце 2026 года или первом квартале 2027 года, заявил вице-премьер российского правительства Денис Мантуров.

"Мы исходим из того, что самолет "Сухой Суперджет" должен получить этот двигатель уже с получением сертификата в целом на летательный аппарат. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время. И начнутся отгрузки этих самолетов либо в конце текущего года, либо в первом квартале 2027 года. Это зависит непосредственно от того, как будет происходить процесс передачи и оформления первым заказчиком", - цитирует Мантурова ТАСС.

Ранее сообщалось, что ПД-8 прошел все сертификационные испытания (но сам сертификат еще не получил).

В начале мая глава Минпромторга и непосредственный подчиненный Мантурова Антон Алиханов заявлял, что серийные поставки "Суперджетов", пока не получивших сертификат, начнутся до конца 2026 года.

Глава Ростеха (который производит "Суперджеты") Сергей Чемезов, наоборот, смотрит на ситуацию пессимистичнее. На встрече с президентом России 7 мая он заявил: "80% всех [сертификационных] полётов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнём серийно выпускать", - заявил Чемезов.

Теги: суперджет, денис мантуров


