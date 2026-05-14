Лучшим вузом России стал МГУ

Лучшим вузом России по рейтингу RAEX стал МГУ. Так можно оценить результаты опубликованных списков по 35 различным направлениям.

В рейтинге фигурируют 167 вузов из 45 регионов. То есть из половины регионов нет ни одного вуза ни по одному из 35 направлений. Притом что в каждом списке 20 вузов. В целом было 700 позиций, но для половины регионов и этот показатель оказался недостижим для их вузов. Средний балл ЕГЭ в столицах превышает региональный показатель на 9 баллов уже три года подряд. То есть способные выпускники едут в столицы, а регионы лишаются кадров.

МГУ попал в тройку лидеров в 20 списках. Далее следует Санкт-Петербургский государственный университет (13) и ВШЭ (12).

Некоторые результаты (первые тройки по направлениям):

• Математика: Санкт-Петербургский государственный университет, ВШЭ, Московский физико-технический институт.

• Машиностроение и робототехника: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет.

• Нефтегазовое дело: Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

• Электроника, радиотехника и системы связи: МГТУ имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", ВШЭ.