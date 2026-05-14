Фото: Следственный комитет РФ

СК: Убийство основателя батальона "Арбат" организовали сотрудники СБУ и ГУР

Теракт в московском ЖК "Алые Паруса", в результате которого скончался основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян, совершил смертник под контролем украинских спецслужб. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Участник убийства Саркисяна предстанет перед судом. Вараж Манукян* обвиняется в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, расследование в отношении него завершено.

Напомним, 3 февраля 2025 года в жилом комплексе "Алые паруса" сработало взрывное устройство. Столичный депздрав сообщил, что один человек погиб на месте ЧП, четверо пострадали. Позже стало известно, что в реанимации скончался основатель батальона "Арбат" и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который, как предполагалось, и был целью подрыва. СМИ писали, что покушение мог совершить террорист-смертник. Также сообщалось, что смертник, устроивший взрыв в московском ЖК "Алые паруса", незаконно приобрел документы на проживание в России.

По данным СК, в марте 2024 года сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины разработали план убийства Саркисяна. Они завербовали Ваража Манукяна* и Паруйра Матевосяна, а также еще нескольких человек. Преступники скрыто следили за общественником. Манукян* обеспечил перевозку, хранение и передачу самодельного взрывного устройства другим соучастникам. Взрывное устройство было изготовлено с использованием противопехотной осколочной мины МОН-50, дополнительного заряда пластичного взрывчатого вещества и средств дистанционного подрыва.

Утром 3 февраля 2025 года в холле подъезда жилого дома на улице Авиационной в Москве Матевосян сообщил соучастникам, что Саркисян приближается в сопровождении охраны. После этого один из участников дистанционно привел взрывное устройство в действие рядом с Матевосяном. В результате взрыва Армен Саркисян и исполнитель преступления Паруйр Матевосян погибли на месте. Кроме того, два человека получили тяжкий вред здоровью, один — травмы средней тяжести.

В отношении Матевосяна уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. В отношении иных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

* внесен в реестр экстремистов и террористов

