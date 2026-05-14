ХК "Трактор" будет тренировать американец

ХК "Трактор" назвал имя нового главного тренера. Им стал американец Скотт Гордон.

Пока что заключён контракт на год. Генеральный менеджер клуба Алексей Волков считает, что по Гордону изначально была только положительная обратная связь как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать.

"Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов: быта, тренировок, подготовке к матчам и отношений с коллективом", - цитирует Волкова пресс-служба "Трактора".

Гордон родился 6 февраля 1963 г. в американском Броктоне (Массачусетс). В детстве выбрал амплуа голкипера и тренировался под руководством своего отца Джима. Впоследствии работал с различными клубами.

Пост главного тренера стал вакантным после ухода Евгения Корешкова.