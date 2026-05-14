В Тюменской области обследуют 3 400 гектаров лесов, пострадавших от пожаров
В Тюменской области обследуют 3 400 гектаров лесов, пострадавших от пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.
Специалисты определяют степень повреждения деревьев, выявляют участки с усыханием, поражением вредителями и болезнями. По данным департамента экономики Тюменской области, с начала 2026 года обследовано 238 гектаров лесов, пострадавших от пожаров.
Работы ведутся в Вагайском, Армизонском и Тюменском лесничествах. Самый большой объем намечен в Вагайском округе - свыше 672 гектаров. Почти пятая часть плана здесь уже выполнена.
Чтобы не допустить распространения болезней и повысить пожарную безопасность в повреждённых насаждениях назначают санитарно-оздоровительные мероприятия: выборочные или сплошные рубки, уборку неликвидной древесины.
Затем специалисты приступают к работам по сохранению и восстановлению лесов.
В Тюменской области в 2025 году новые леса появились на площади 7 889 гектаров. Площадь восстановленных лесов превысила площадь вырубленных и погибших в 1,5 раза, напомнили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
Ранее сообщалось, что в лесничества Тюменской области поступит новая техника для восстановления лесов. Новые тракторы, самосвальные прицепы, специализированное оборудования (сеялки, культиваторы, мульчирователи) получат Голышмановское, Омутинское и Сорокинское лесничества. Их приобретут в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".