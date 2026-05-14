Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии начнется 1 июня в двух аэропортах

В аэропортах "Шереметьево" и "Пулково" 1 июня начнется эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он продлится до 1 апреля 2027 года. Это следует из документов правительства, пишет РИА Новости.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Известно, что сервис коснется авиарейсов "Аэрофлота".

Аэропорт "Шереметьево" уже подготовил оборудование для распознавания пассажиров по лицу и подключил его к государственным базам данных.

Когда проект заработает в полную силу, путешественники смогут проходить все проверки в терминалах без предъявления паспорта или посадочного талона. Система сама узнает человека на регистрации, при входе в зону досмотра и во время посадки на борт. Специальные турникеты со встроенными камерами будут автоматически сканировать лица и открывать проход.