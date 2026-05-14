Смешарики наказали камчатских мебельщиков за воровство персонажей

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск владельцев прав на сериал "Смешарики" к местному мебельному комбинату и индивидуальному предпринимателю. Бизнесмены разместили на портале mebel41 фотографии детской мебели, которую украшали изображения Кроша, Ежика, Совуньи и Кар-Карыча. При этом компании "Смешарики" и "Мармелад Медиа" не давали коммерсантам разрешения использовать своих персонажей и товарные знаки, пишет РИА Новости.

Суд выяснил, что предприниматель управляет доменом, а фирма владеет сайтом, поэтому они ответят за нарушение вместе. Ответчики пытались доказать, что просто выставили картинки и на самом деле не изготавливали такую мебель, но судья отклонил эти доводы. Закон запрещает даже просто показывать чужие рисунки без договора. В итоге за каждого героя и каждый товарный знак суд назначил минимальный штраф. Вместе с судебными издержками и госпошлиной общая сумма выплат составила более 110 тысяч рублей.

