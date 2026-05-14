Российские компании отказываются от формата полной удалёнки для сотрудников

Российские компании в условиях экономического спада пытаются повышать производительность труда, в том числе за счет отказа от формата полностью удаленной работы, пишет "Газета.RU" со ссылкой на руководителя управления персонала компании ПЭК:LTL Дарья Самойлова.

Уже осенью 2024 года 77% российских компаний вернули основную часть штата на офисный или гибридный формат, доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. К концу 2026 года на удаленке останется всего 600-800 тыс. человек.

Главной причиной отказа от формата является снижение производительности у удаленных сотрудников в среднем на 10%. Это происходит из-за недостатка коммуникации и самомотивации. Также при удаленной работе может снижаться время принятия решений, что критично в условиях стагнации многих отраслей экономики.