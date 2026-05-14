Военный суд наказал южноуральца за подготовку теракта в Москве

В Москве суд вынес суровый приговор уроженцу Челябинской области. 53-летний Эдуард Воронов наказан за подготовку теракта в Москве.

Воронов был не согласен с проведением специальной военной операции (СВО). В феврале 2025 г. он нашёл в Telegram официальный канал легиона "Свобода России*" (*признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). Там он заполнил анкету для вступления в эту организацию, указав в ней свои персональные данные. То есть добровольно и по собственной инициативе стал причислять себя к её участникам.

Позже Воронов договорился о сотрудничестве с представителем своего "работодателя", и согласился на предложение совершить теракт в Москве. В марте он прибыл из Челябинска в Москву. В столице забрал из тайников компоненты и само взрывное устройство, получил инструкцию по приведению его в боевую готовность.

Объектом атаки стало здание, в котором, помимо прочих организаций, находятся центр Госуслуг, главное управление по вопросам миграции МВД России, управа района и приёмная депутата Госдумы. Преступление в итоге не совершено – Воронова "взяли".

Приговор – 22 года и два месяца. Первые пять лет Воронов проведёт в тюрьме, остальные годы – в исправительной колонии особого режима. Приговор может быть обжалован, сообщает II Западный окружной военный суд.