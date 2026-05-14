Юлия Савичева приедет в Екатеринбурга на Ural Music Night

Одним из хедлайнеров Ural Music Night в этом году станет исполнительница чувственных и эмоциональных песен Юлия Савичева. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

"Юлия Савичева — одна из самых узнаваемых российских поп-исполнительниц, которую любят за искренность, сильный вокал и эмоциональную честность в песнях. Ее выступления это всегда сочетание драйва, внутренней силы и песен, которые давно стали частью личной истории для многих слушателей", — говорится в сообщении в социальных сетях "Уральской ночи музыки".

Певица выступит 19 июня на сцене МОТИВ, организованной при поддержке титульного партнера мероприятия — сотового оператора "Мотив". Савичева исполнит свои самые популярные хиты "Высоко", "Если в сердце живет любовь", "Прости за любовь" и "Осторожно".

Напомним, что на Ural Music Night также выступят группы "Чайф", "Сова", "Ягода", "СмешBand", Pizza и NLO.