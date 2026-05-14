Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

Центральная избирательная комиссия России передала экс-губернатору Брянской области Александру Богомазу мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший Айрату Фаррахову.

В апреле Фаррахов был назначен ио ректора Казанского государственного медуниверситета, его мандат в Госдуме оказался вакантен. Фаррахов представлял в парламенте Татарстан, был избран в составе федерального партийного списка "Единой России".

На новом месте Богомаз проработает не очень долго: уже в июле завершится последняя сессия текущего созыва, депутаты разъедутся на каникулы и затем начнут предвыборные кампании, финалом которых станут сентябрьские выборы в Госдуму.

Богомаз, занимавший пост губернатора Брянской области с 2015 года, подал в отставку по собственному желанию накануне – параллельно со своим коллегой из Белгородской области Вячеславом Гладковым. В Кремле не комментировали причины отставки, сам Богомаз о них тоже не говорит.