В Чебоксарах установили автора видеоролика о прилете БПЛА

В Чебоксарах полиция установила автора видео о прилете украинских БПЛА. В отношении 18-летнего молодого человека составлен административный протокол, сообщает МВД по Чувашии.

Автор ролика был доставлен в отдел полиции.

В видео, размещенном ведомством, мужчина говорит, что 5 мая он заснял ролик с прилетом БПЛА на жилой дом, извинившись за то, что "улыбнулся на видеокамеру". "Я не хотел оскорбить кого-то этим роликом, а также посмеяться, позлорадствовать над этим", - сказал он.

Напомним, в ночь на 5 мая ВСУ атаковали беспилотниками Чебоксары и Чебоксарский округ. Три человека погибли, более 40 пострадали. Повреждены 40 многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. В республике был введен режим ЧС регионального характера.