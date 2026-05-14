Генсек НАТО просит страны альянса выделять Украине 0,25% ВВП

Генсек НАТО Марк Рютте предложил ежегодно направлять 0,25% ВВП стран - членов альянса на помощь Украине. Инициатива, озвученная на закрытом заседании послов, направлена на обеспечение последовательной и предсказуемой поддержки Киева, чтобы каждый год странам не приходилось думать, где взять деньги на то, чтобы киевский режим продолжал воевать против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников НАТО.

Отмечается, что в случае одобрения предложения ежегодные поступления Украине могут утроиться и достичь гигантской суммы 143 млрд долларов. Однако это предложение встретило скептицизм у крупных стран, таких как Франция и Британия. Вряд ли оно будет реализовано в нынешнем виде, так как требует единогласного одобрения всех членов НАТО. А далеко не все хотят платить за это. Одно дело периодически выделять некоторые деньги, но совсем другое - брать на себя регулярные финансовые и юридические обязательства.

Сама идея возникла как реакция на неравномерное поступление помощи, где скандинавские страны вносят больше, а Южная Европа – меньше. Ее раньше озвучивал Зеленский.

Во время визита в Киев Рютте заявил, что Европа оплачивает для Украины американское оружие на 1 млрд долларов ежемесячно.