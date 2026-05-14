65% россиян считают себя православными. 16% не относят себя ни к какому вероисповеданию, 6% называют себя атеистами, таковы результаты опроса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, на которые ссылаются "Ведомости".

Также 9% относят себя к исламу, еще 3% - к другим вероисповеданиям. 1% респондентов затруднился с ответом.

Социологи университета сравнили текущие данные со статистикой прошлых лет: в 2011 году к православным себя относили 78%, к атеистам – 2%.

При этом и среди православных около трети никогда не принимает участия в религиозных службах. Всего 17% тех, кто относит себя к православию, бывают на службах несколько раз в год или чаще, но при этом каждый третий заходит в храмы. 10% православных говорят, что никогда не посещали храм.