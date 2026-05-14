Мэр Хабаровска вручил награды победителям уникального городского смотра-конкурса «Во славу отцов и Отечества»

Мэр Хабаровска вручил награды победителям городского смотра-конкурса "Во славу отцов и Отечества". Состоялась торжественная церемония на площади Славы. Традиционное мероприятие объединило более 2600 школьников, педагогов и ветеранов. Почетными гостями мероприятия стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель городского совета ветеранов войны и труда Павел Троценко, Герой Российской Федерации, гвардии старший лейтенант Владимир Дарковский.

Глава города вручил награды школьным коллективам, поисковым отрядам и активистам музейного дела, которые в течение года демонстрировали высокие результаты в деле сохранения исторической памяти.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к участникам церемонии.

«Смотр-конкурс «Во славу отцов и Отечества» - это уникальный проект, который показывает, насколько сильна в нашем городе связь поколений. Эту акцию управление образования администрации Хабаровска проводит на протяжении многих лет. Благодарю вас, ребята, за то, что вы бережно храните память о героях Великой Отечественной войны и берете пример с нынешних защитников - участников специальной военной операции. Спасибо вам за помощь нашим военнослужащим, которые сейчас защищают интересы страны в зоне СВО. Вы собираете гуманитарную помощь и помогаете плести маскировочные сети. Сейчас мы как никогда едины, мы сплотились для поддержки Вооруженных Сил РФ и Президента России Владимира Владимировича Путина. Отмечу, что глава государства уделяет большое внимание развитию системы образования. Ведь сегодняшние школьники - это будущее страны. Глядя на вашу выправку, на серьезное отношение к поисковой и музейной работе, я испытываю огромную гордость», - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Итоги смотра в этом году продемонстрировали высокий уровень подготовки образовательных учреждений города. В общем зачете конкурса лидирующую позицию заняла школа № 29, второе место разделил Военно-морской лицей имени адмирала флота Н.И. Смирнова, а почетное третье место досталось школе № 46. В номинации, посвященной отрядам Почетного караула, первое место завоевала кадетская школа № 1 имени Ф.Ф. Ушакова, опередив лицей «Звездный» и школу № 29. При этом личные награды за мастерство получили Юлия Савченко в качестве лучшего начальника караула и Дарья Голубкова как лучший разводящий.

Также высокие результаты показали участники поисковых объединений: премии первой степени был удостоен отряд «Исследователь» Многопрофильного лицея, вторую степень получил отряд «Следопыт» гимназии № 8, а третью - отряд «Звезда» школы № 26. В музейной деятельности лидерами признаны Военно-морской лицей, чей музей стал лучшим в городе, и лицей «РИТМ», отмеченный за лучший музейный уголок. Творческие способности юных хабаровчан проявились в конкурсе «Была война! Была Победа!», где в различных номинациях победили представители школ №№ 76, 62, 39, 46 и гимназии № 5.

Участники церемонии почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Финальной частью мероприятия стал торжественный марш.