Директор онлайн-школы рассказал, почему учащиеся тяготеют к ИИ

Взаимодействие с нейросетями воспринимается учениками более свободно, чем с учителем. Несмотря на то, что без учителя ребенок не может научиться, дети все больше подсаживаются на искусственный интеллект (ИИ). Так считает академический директор в онлайн-школе "Фоксфорд" Дмитрий Аббакумов.

Он отмечает, что учитель является авторитетом, но именно это отпугивает детей. И чем слабее ребенок, тем больше отпугивает, потому что он постесняется спросить, показать, что чего-то не знает, и.т.д. А у ИИ все можно спросить и "проверить свое понимание без риска ошибиться публично". Ругать ребенка никто не будет.

Аббакумов подчеркивает, что в педагогике, логике и специфике предмета ИИ не может стать заменой учителю. Впрочем, это признают и власти, но параллельно идет процесс по меньшей мере частичного замещения учителей.

Сегодня все чаще школьники используют ИИ не как электронный справочник, а как источник готовых ответов, которые нужно просто переписать в тетрадь. В сетях расходятся фотографии тетрадок, в которых переписаны ответы прямо с характерными метками нейросетей вроде: "Хотите спросить что-то еще?"

Эксперт подчеркивает, что ИИ дает иллюзию понимания: когда выдается структурирированный текст, то то он легко принимается за собственный. Но это самообман. Поэтому важно не принимать готовое, а думать самому. Только как этого достичь, когда перед школьником огромный соблазн?