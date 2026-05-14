Двоих жителей Крыма задержали за передачу Киеву данных о военных объектах

Задержаны двое жителей Крыма, которые передавали украинским спецслужбам информацию о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Возбуждены уголовные дела о госизмене, сообщил в ФСБ РФ.

По данным ведомства, житель Красноперекопского района через Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передал ему фото- и видеоматериалы, координаты о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ.

Второй подозреваемый, житель Симферополя, через интернет установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и согласился сообщить персональные данные представителей территориальной обороны Крыма. Мужчина передал сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах ВС РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали пятерых пособников спецслужб Украины, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры. Полученная информация предназначалась для совершения диверсий и терактов.