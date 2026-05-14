Сергей Кравчук наградил самых активных хабаровских доноров

Хабаровских доноров, которые сдали кровь 37-39 раз, наградили специальной премией. Премия предназначена для тех, кто еще не получил звание «Почётный донор», но уже активно помогает спасать жизни земляков. Такая практика в стране появилась впервые. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Кравчук.

С момента учреждения этой премии её уже получили более 80 человек.

«Премия стимулирует сдавать больше крови, ведь это реальная возможность помочь тем, кто в этом нуждается, – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – Мы ценим каждого донора, и эта награда – знак нашей признательности за их самоотверженность и активную гражданскую позицию. Важно, чтобы как можно больше людей понимали, насколько ценна их помощь, и присоединялись к донорскому движению».

В прошлом году благодаря 13 тысячам доноров на краевой станции переливания крови было заготовлено более 17 тысяч литров цельной донорской крови.

«Благодаря поддержке мэра Хабаровска, Сергея Кравчука, у нас появилась единственная в России такая премия. В городе 10 тысяч доноров, которые обеспечивают 80 % потребности всего края. Кровь поступает в 30 медицинских организаций, она спасает в том числе и участников СВО», – отметила главврач Краевой станции переливания крови Ольга Кожемяко.