Экс-губернаторам Богомазу и Гладкову предложат новые должности - Кремль

Экс-губернаторам Брянской и Белгородской областей "обязательно будут предложены новые должности", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Об отставке Вячеслава Гладкова (Белгородская область) и Александра Богомаза (Брянская область) стало известно накануне. По заверениям Кремля, оба написали заявления "по собственному желанию". Сами отставные губернаторы никак не комментировали причину ухода.

Александр Богомаз, занимавший пост губернатора 11 лет, может стать депутатом Госдумы от "Единой России", забрав мандат недавно ушедшего на другую работу "единоросса" Айрата Фаррахова, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. Правда, в сентябре в Госдуме будут выборы.

Что касается Гладкова, то ранее СМИ писали о возможном его назначении послом России в Абхазии.