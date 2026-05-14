Юрий Бурлачко: Системная поддержка волонтеров позволит привлечь к благоустройству территорий еще больше граждан

"На прошлой неделе Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень целей благотворительной и волонтерской деятельности. К уже закрепленным в федеральном законодательстве направлениям добровольчества, таким как донорство, охрана окружающей среды и ликвидация последствий ЧС, предлагается добавить содействие благоустройству территорий", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Эта инициатива позволит волонтерским организациям рассчитывать на дополнительные гранты, субсидии и другие виды всесторонней поддержки.

"Волонтеры Кубани – это целая армия из более чем 284 тысяч активных и неравнодушных ребят, готовых всегда прийти на выручку к своим землякам и родному краю. Только с 18 апреля по 3 мая текущего года во Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту» приняли участие более 2,5 тыс. жителей нашего региона", - подчеркнул спикер Кубанского парламента.

Волонтеры не только занимаются уборкой и озеленением дворов, уходом за парками и скверами, обустройством детских и спортивных площадок, но и участвуют в реализации более масштабных проектов.

"Принять участие в этих мероприятиях может каждый, но не все решаются на этот шаг, ссылаясь на нехватку времени или боясь, что их вклад в общее дело окажется незамеченным. Убежден, системная поддержка подобных инициатив, повышение эффективности правового регулирования добровольческой деятельности позволят привлечь к благоустройству территорий еще больше граждан, желающих лично помочь развитию своих городов и станиц", - высказал уверенность Юрий Бурлачко.