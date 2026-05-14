В Югре арестован водитель автобуса, по вине которого погибли два человека

В Югре арестован водитель автобуса, по вине которого погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По версии следствия, 10 мая 2026 года на 48 километре автомобильной дороги "Сургут - Когалым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего сотрудников предприятия, и легкового автомобиля.



В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще один пассажир получил травмы.



Также пострадали два пассажира автобуса. Обвиняемый был задержан правоохранительными органами. С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) находятся на контроле прокуратуры.