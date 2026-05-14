Средняя зарплата в России вырастет до 108 тысяч рублей в 2026 году

Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат в России. По итогам 2026 года средний заработок в стране может увеличиться до 108,3 тысячи рублей. Это на 7,9% больше, чем годом ранее. РИА Новости напоминает, что в 2025 году средняя зарплата впервые в истории перешагнула отметку в 100 тысяч и составила 100,4 тысячи рублей. В эту сумму специалисты включают не только чистый оклад, но и все премии, бонусы и доходы до вычета налогов.

Аналитики считают, что рост выплат не остановится: в 2027 году средний доход достигнет 115,4 тысячи рублей, а в 2028 году - 123,3 тысячи рублей. Такая динамика на рынке труда показывает, что компании активно конкурируют за сотрудников и регулярно индексируют выплаты. Таким образом, в ближайшие годы работающие россияне увидят планомерное увеличение своих доходов.

Государство и бизнес ожидают, что тенденция к росту зарплат сохранится на фоне текущей экономической ситуации и нехватки свободных рабочих рук. Это позволит гражданам получать более высокое вознаграждение за свой труд и адаптироваться к изменениям цен в магазинах.

Сообщалось, что спрос на складской персонал в России вырос на 43%, так как бизнес начал активно готовиться к летнему сезону и наращивать запасы товаров. Больше всего вакансий открылось для упаковщиков со средней зарплатой около 40,8 тысячи рублей, а в таких регионах, как ХМАО, Красноярский край и Волгоградская область, потребность в кадрах увеличилась более чем вдвое.