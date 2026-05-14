Экс-главу Офиса Зеленского Ермака арестовали с возможностью внесения залога

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил под стражу экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

Он арестован на 60 дней под залог в 140 миллионов гривен (более $3 млн). Сам Ермак ранее утверждал, что у него таких денег нет. При этом сегодня на заседании суда он намекнул, что может выйти из-под стражи, поскольку у него есть много знакомых, способных внести за него залог, пишет РИА Новости.

Напомним, дело против Ермака касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Подозрение объявлено по статье УК о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенной группой лиц или в особо крупном размере.

Ермак был уволен в ноябре 2025 года после скандала из-за "пленок Миндича" (Тимур Миндич, он же "кошелек Зеленского"), когда в СМИ попали сведения об огромной коррупции в окружении Зеленского.