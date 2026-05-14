14 Мая 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ первым в стране запустил онлайн-перевод пенсионных выплат сотрудников силовых ведомств

ВТБ первым среди банков запустил полностью цифровой процесс перевода пенсий для силовых ведомств по всей стране. Сервис позволяет сотрудникам МВД, МЧС и Росгвардии, вышедшим на пенсию, оформить перевод назначенных пенсионных выплат без посещения пенсионного органа ведомства – через мобильное приложение банка или с помощью выездного сервиса.
Ранее для перевода пенсии клиентам нужно было лично обращаться в ведомство и подавать заявление в бумажном виде. Решение ВТБ кардинально упрощает этот процесс: теперь все оформление проходит полностью дистанционно через мобильное приложение или с помощью выездного сервиса. Услуга доступна во всех регионах России.

Если клиент уже пользуется услугами банка, он может подать заявление в ВТБ Онлайн – процедура занимает менее 1 минуты. Новые клиенты могут оформить заявление с помощью выездного сервиса – достаточно назначить встречу с сотрудником банка в удобное время и месте.

Чиновник с мобильным телефоном(2025)|Фото: Накануне.RU

Сервис был протестирован в пилотном режиме в нескольких регионах в 2025 году. За это время через него было подано более 18 тыс. заявлений.

«Поддержка клиентов старшего поколения – один из ключевых приоритетов и важная социальная миссия банка. Для нас важно, чтобы наши пенсионеры могли получать лучшие банковские предложения, поэтому мы последовательно развиваем цифровые сервисы, позволяющие дистанционно перевести пенсионные начисления – быстро и без лишних усилий. ВТБ для получения пенсии уже выбрали 5 млн клиентов, что подтверждает высокий уровень наших пенсионных предложений. Также мы первыми на рынке реализовали комплексное решение для сотрудников силовых ведомств: совместно с МВД запустили дистанционный перевод пенсий для пенсионеров ведомства. Сейчас сервис доступен во всех регионах страны и обеспечивает клиентам единый высокий уровень удобства. Ожидаем, что до конца года каждый третий пенсионер МВД будет получать пенсионные выплаты через ВТБ», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

 

