Алексей Текслер провел оргкомитет по организации проектов в рамках Года единства на Южном Урале

Губернатор Челябинской области провел заседание оргкомитета по проведению Года единства народов России в регионе. Рассматривались вопросы реализации федерального и областного планов мероприятий и ход подготовки к проведению окружного этапа VII Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ – 2026».

Обращаясь к участникам заседания, Алексей Текслер подчеркнул, что Южный Урал исторически является территорией согласия, взаимного уважения и совместного труда людей разных национальностей и культур.

«Сегодня, когда идет специальная военная операция и наша страна испытывает колоссальное давление со стороны внешних сил, мы видим то же сплочение людей. Высокое звание Героя России носят представители разных национальностей, подчеркивая дух единства народов, защищающих свою Родину», - сказал губернатор.

Глава Южного Урала отметил, что на текущий год уже сформирована насыщенная национально-культурная повестка, а проведение Года единства народов России дает возможность вывести традиционные для региона мероприятия на новый уровень.

«Нам предстоит сделать этот год максимально содержательным. Необходимо, чтобы все мероприятия были направлены на укрепление народного единства и запомнились жителям региона», – подчеркнул Алексей Текслер.

Южный Урал, помимо проведения собственных мероприятий, активно участвует в пилотных проектах Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России. Так, Челябинская область стала одним из первых регионов, где реализуются просветительское направление «СВОИ: Лига ценностей» и медиапроект «КИБЕРЫ». На данный момент готовится открытие медиастудии на площадке Государственного исторического музея Южного Урала.

При этом, проекты, которые в регионе организуют при участии Русской Православной Церкви и Регионального духовного управления мусульман – «Троица в Троицке», «Расулевские чтения», иные - вошли в План региональных мероприятий по проведению Года единства народов России.

На заседании оргкомитета муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев рассказал о ходе строительства в Челябинске главной соборной мечети Южного Урала, которую назовут в честь Габдрахмана Расулева — младшего сына Зайнуллы Расулева, с именем которого на Южном Урале связаны традиционные «Расулевские чтения». И напомнил, что с 1936 по 1950 года Габдрахман Расулев возглавлял Центральное духовное управление мусульман. Именно он в 1941 году объявил священную войну Гитлеру, объединив мусульман страны на защиту Отечества.

Еще одним вопросом, который обсуждался в ходе заседания оргкомитета, был ход подготовки к проведению окружного этапа VII Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ – 2026». Губернатор отметил, что это важная возможность представить людей, которые своим трудом укрепляют межнациональное согласие в регионе.

«Для Южного Урала очень значимо принимать окружной этап премии именно в Год единства народов России, Уверен, что на конкурс поступит большое количество заявок, мы откроем новые имена и отметим самых достойных», - пояснил начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семёнов.

Председатель окружного этапа знаковой премии, лауреат премии «Гордость нации» 2024 года, руководитель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Челябинской области Ханахмед Гюлов напомнил, что в этом году знаковый конкурс расширил число номинаций, теперь их восемь.

«Южный Урал – это мини-Россия. На нашей земле в тесном и дружном соседстве, мире и согласии живут представители 152 наций, народностей и этносов. В наших вузах учатся студенты из 60 стран мира. Мы и приграничный край, и «опорный край державы». У нас богатейшее культурное наследие, самобытные традиции, а еще – уникальнейшие люди! И наша задача – помочь, поддержать их, научить, как грамотно преподнести свои проекты, как заявиться на соискание престижной премии «Гордость нации – 2026», - отметил Ханамед Гюлов.

В целом, программа мероприятий на Южном Урале в Год единства насыщенная, планируется значительное разнообразие площадок и форматов мероприятий.

Как сообщила директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус, идет не только подготовка самих мероприятий, проводится обучение их организаторов.

«В этом году традиционный научно-методический семинар для руководителей и представителей национальных культурных центров мы планируем провести в формате малого этнофорума. Площадкой выступит Аргаяшский муниципальный округ. Это будет важный обмен опытом. Также мы будем говорить о проектах и проблемах», - поясняла Юлия Лапидус челябинским журналистам.

В ходе заседания регионального оргкомитета губернатор уделил особе внимание мероприятиям, включенным в федеральный план, а также актуализации областного плана основных мероприятий на 2026 год.

«Наша ключевая задача – охватить мероприятиями все сферы жизни, от культуры и спорта до образования, религии и института семьи, а особое внимание уделить работе с молодежью. Именно новое поколение формирует облик России будущего», – резюмировал Алексей Текслер.