Госдума приняла закон о профилактике уклонения от службы в армии

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтении законопроект о дополнении закона о профилактике правонарушений, добавив в него два пункта — о противодействии искажению исторической правды и предупреждении уклонений от обязанности по защите Отечества.

Сейчас в законе 16 позиций — о противодействие коррупции, незаконной миграции, безнадзорности, незаконному обороту наркотиков и пр. Теперь добавляются еще две — "исполнение воинской обязанности и военной службы" и "обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества". Органы власти получат право проводить по этому поводу разные мероприятия, объявлять предостережения, ставить людей на профилактический учет и т.п.

Как отмечается в пояснительной записке, осознанное выполнение гражданами воинского долга и правильное представление о роли советского народа в годы войны приобретают сегодня особенно важное значение.

Соавтор законопроекта председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написал, что "сражения идут не только на полях СВО, но и на ментальном фронте, война за умы. И в первую очередь под прицелом деструктивного воздействия противника оказывается молодежь". Поэтому государство должно принимать превентивные меры.