Миндруд РФ поставил перед россиянками задачу: надо родить 3-4 ребенка

В правительстве России обнаружили, что у них "горят сроки": текущий суммарный коэффициент рождаемости в 1,37 должен вырасти до 1,6 к 2030 году (то есть за три с половиной года).

"1,6 - суммарный коэффициент рождаемости к 2030 году, 1,8 к 2036 году. Нам нужно принципиально сломить существующие тренды в рамках реализации демографической политики", - сказал журналистам министр труда и социальной политики России Антон Котяков.

"Нам нужно переходить к модели, где норма — это три-четыре ребенка в семье. Только так мы сможем обеспечить устойчивый демографический рост и будущее нашей страны", - заявил министр.

В 2024 году Росстат сообщал, что уровень бедности среди российских семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет составил 20% - это каждая пятая семья.