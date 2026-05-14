Онищенко: Хантавирус Андес начинает передаваться от человека к человеку

Хантавирус Андес в настоящее время мутирует, штаммы постепенно приспосабливаются к человеку, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Он отметил, что это не свидетельство "какой-то катастрофы", а естественный процесс для вирусов.

"Они приспосабливаются, каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят наш иммунитет", - сказал Онищенко ТАСС.

"[Пока] хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться", - добавил он.

Ранее российские специалисты заявили, что им нужно около 18 месяцев, чтобы выпустить эффективную вакцину против хантавируса.

Напомним, около 150 человек на круизном лайнере MV Hondius оказались в эпицентре вспышки хантавируса. Погибли три человека с корабля, еще у десятка выявлены симптомы или антитела в крови. Опасность выявленного на корабле штамма хантавируса заключается в высокой смертности и возможности передачи от человека к человеку. В ВОЗ заявили, что признаков начала более масштабной вспышки хантавируса Андес на данный момент нет.