14 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Спецавтобазы&quot;

"Спецавтобаза" вывезла свыше 2000 кубометров мусора после свердловских субботников

Во время месячников чистоты в Восточном округе Свердловской области специалистами АО "Спецавтобазы" было вывезено более 2 тыс. куб.м. отходов. Для этого компания задействовала десятки мусоровозов.

"С начала апреля нам отправили более 1 тыс. заявок на вывоз мусора после весенних уборок территорий, — комментирует начальник отдела эксплуатации АО "Спецавтобаза" Павел Беляевских. — Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний и ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и непосредственно от жителей".

Субботник на территории Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Регоператор присоединился и к уборке значимых городских объектов. В Екатеринбурге техника "Спецавтобазы" вывезла пакеты с мусором и старой листвой из Основинского парка, Дендрологических парков на улицах Первомайской и 8 Марта, а также из Шарташского и Московского лесопарков.

Напомним, что субботники на территории региона традиционно проходят в апреле и мае. Для вывоза отходов активисты, согласно правилам, оставляют мешки на контейнерных площадках. Остальной мусор, собранный и оставленный на тротуарах, аллеях или во дворах регоператором не забирается - организаторы субботников вывозят его самостоятельно.

"Собранный в ходе субботников мусор, а именно уличный смет, листву, траву, а также растительные отходы при уходе за газонами и цветниками необходимо складывать в пакеты. Мешки следует оставлять рядом с контейнерной площадкой, но так, чтобы не создать препятствий для заезда и маневрирования спецтехники. В обычные контейнеры отходы после экомероприятия выбрасывать не нужно", — отмечают в пресс-службе компании.

В то же время, на контейнерные площадки запрещено выбрасывать автопокрышки, строительные отходы от капитального ремонта, например, землю, грунт, доски, кирпичи, бревна, керамическую плитку и строительные смеси, а также отходы, образовавшееся при уходе за древесно-кустарниковыми растениями. Эти отходы не относятся к бытовому мусору, а потому для их вывоза следует обращаться в специализированные компании.

Напомним, что заявку на вывоз отходов после субботника необходимо подавать минимум за три дня до уборки территории через онлайн-диспетчер в мессенджере МАХ по номеру 8 (912) 690 07 00 или по электронной почте sab@sab-ekb.ru. В письме нужно указать тему "Субботник", указать адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем отходов. ВЯ случае, если заявку оставляет компания или организация, необходимо также указать свой ИНН и номер договора с регоператором.

