RS: На Западе не знают о состоянии Украины и ведут ее к самоуничтожению

Несмотря на "успешное" для Запада сопротивление России Украина сталкивается со все более серьезным кризисом мобилизации. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Видео насильственной мобилизации с избиениями людей на улицах стали обыденностью. Система мобилизации погрязла в скандалах, коррупции и призыве недееспособных. Недовольство растет, выливаясь в протесты и насилие. Все чаще фиксируются убийства сотрудников военкоматов, нападения на них, попытки освобождения мобилизованных. Киевский режим списывает все на фейки, но на самом деле это отражает нехватку живой силы и крах добровольного набора - воевать по своей воле никто не хочет.

Отмечается, что богатые украинцы откупаются от мобилизации, а заставляют воевать бедных, что еще больше злит людей. Продолжение этого угрожает будущему Украины как государства. Большинство украинцев за рубежом, скорее всего, никогда не вернутся, так что работать будет некому. Режим намерен завозить мигрантов из Африки и Азии, но это не выход для страны. Государство, существующее на кредиты, не имеет будущего. Оно и так имеет гигантские долги перед семьями погибших, которым не платит только потому, что не признает огромных потерь.

При этом на Западе очень мало знают о состоянии дел на Украине и неосознанно поддерживают политику, ведущую к ее самоуничтожению, заключает издание.