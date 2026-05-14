"От защитников Отечества к Героям современности": В Камызякской средней школе открыли музей Боевой славы

В Камызякской средней школе №4 прошло торжественное открытие музея Боевой славы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава района Михаил Черкасов.

Экспозиция музея включает фотографии, документы, личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Здесь представлены военная форма, награды и вооружение.

Особое внимание уделено историям героев-земляков. Их личные вещи предоставили семьи, а артефакты из зоны СВО — волонтеры, участвовавшие в гуманитарных миссиях.

Право открыть музей получили спикер регионального парламента Игорь Мартынов и директор школы Ирина Кавина.

Игорь Мартынов отметил: "Героизм не знает временных рамок. Он проявляется в разные эпохи и всегда остается символом доблести и патриотизма. Уверен, что музей станет живым свидетельством мужества поколений защитников Родины".

Ирина Кавина сказала: "Сегодня мы открываем не просто музей, а место, где будет жить память и вдохновлять молодое поколение на любовь к Родине. Название музея – "От защитников Отечества к Героям современности" — отражает преемственность поколений. Мы должны помнить тех, кто сражался за свободу, и гордиться современными героями".