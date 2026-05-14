Disney окончательно уберет свои мультфильмы из российских онлайн-кинотеатров

Компания Disney полностью прекратит легальный показ своих фильмов и мультфильмов в России к концу 2026 года. Российское подразделение "Уолт Дисней Компани СНГ" указало в отчетности, что не планирует заключать новые контракты с местными видеосервисами. Это означает, что через два года последние лицензии истекут и контент исчезнет с платформ, сообщает "Ъ".

Самые популярные хиты, такие как "Зверополис" и "Холодное сердце", онлайн-кинотеатры удалили еще в 2023 году. Сейчас на "Иви", "Кинопоиске" и "Кионе" можно найти лишь отдельные старые ленты вроде "Питера Пэна" или "Дамбо", а сервис Okko уже полностью лишился всех проектов студии.

Юристы предупреждают, что стриминги не могут оставить фильмы в библиотеках без договора, иначе они нарушат авторские права и получат крупные иски. Сами участники рынка считают, что уход оставшихся мультфильмов не ударит по просмотрам, так как зрители уже привыкли к отсутствию главных блокбастеров.

Таким образом, студия Disney окончательно завершает работу с российскими цифровыми площадками, закрывая доступ к своим архивам. После 2026 года легально посмотреть классику студии в российском интернете станет невозможно.

В апреле компания Disney уволила 1000 сотрудников, в основном из отдела маркетинга, чтобы сократить расходы на фоне падения прибыли от стриминга и кинопроката. Это решение станет первым серьезным шагом нового гендиректора Джоша Д’Амаро, хотя план сокращений подготовили заранее.