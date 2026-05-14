Ермак обращался к гадалке и пытался "навести порчу" на конкурентов

На суде об избрании меры пресечения для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака стало известно о том, что он обращался к гадалке для советов по поводу важных вопросов. Записи разговоров озвучила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В его контактах она была записана как "Вероника фэншуй офис" (возможно, гадалка офиса Зеленского). Ее настоящее имя - Вероника Аникиевич. Она зарегистрирована на Украине как предприниматель по профилю "предоставление других индивидуальных услуг". Сама себя называет консультантом по астрологии. Ей Ермак отправлял даты рождения соискателей вакантных должностей, чтобы она "проверила" их по своей "экспертизе" - можно ли их брать и не подведут ли они.

Ранее стало известно, что Ермак увлекался разными магическими ритуалами, собирал воду с трупов, "заряжал" этой водой свои браслеты, которые он всегда носит, и т.п. Также прокуроры утверждают, что для строительства жилищного комплекса "Династия", в отмывании денег на котором он обвиняется, использовался песок, взятый с мемориального военного кладбища.

Экс-депутат Рады Олег Царев говорит, что Ермак не просто советовался с гадалкой по кадровым вопросам, но и пытался с ее помощью "навести порчу" на своих конкурентов.

Сам Ермак все отрицает. Он уклончиво сказал, что в силу своих связей он знает много людей по имени Вероника, но к гадалкам не обращался, а кукол вуду у него нет.

