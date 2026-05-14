Депутат Вихарев вместе с волонтерами очистили от мусора территорию ЦГКБ №23

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Алексея Вихарева продолжают марафон чистоты в Екатеринбурге. Как написал депутат в своих соцсетях, в этот раз он вместе с волонтерами взялся за уборку зеленой зоны вокруг ЦГКБ №23.

По его словам, руководство больницы регулярно обращается к ним за помощью, так как содержать больничный сквер в 6 га довольно тяжело. Активисты собрали мусор, сухие листья и ветки, упаковали все в мешки и вывезли с территории медучреждения.

Напомним, что накануне Волонтерский центр Алексея Вихарева организовал субботник в Шарташском лесопарке. Добровольцы навели порядок у озера вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, представителями министерств и городскими активистами. Все вместе они собрали 176 кубометров мусора, измельчили упавшие деревья у палеопарка, собрали десятки мешков мусора вдоль пляжа. Активисты также покрасили тренажеры и велопарковки.