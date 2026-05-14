Госдума в первом чтении утвердила срок исковой давности по приватизационным сделкам – 10 лет

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении срока давности претензий к сделкам по приватизации – по истечении десяти лет с момента передачи имущества из госсобственности следку нельзя будет оспорить в суде. На антикоррупционные и антиэкстремистские иски об изъятии имущества ограничения по времени распространяться не будут, передает "Коммерсант".

Правительственный законопроект не поддержали около 20% депутатов, участвовавших в голосовании, в том числе представители КПРФ, которые напомнили о неоднозначной оценке результатов приватизации 90-х.

Если законопроект будет одобрен в дальнейших чтениях, его действие распространится и на текущие судебные споры (но не те, по которым судебные решения уже вступили в силу).

Замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев заявил, что новая норма обеспечит стабильность права собственности, отсутствие которой отпугивает бизнес.