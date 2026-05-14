Власти введут новый сбор с экспортеров для постройки атомных ледоколов

Правительство России выбирает один из двух способов, как собрать деньги на строительство атомных ледоколов "Ленинград" и "Сталинград", а также судна для их обслуживания. По данным "Ъ", власти планируют ввести специальный платеж с каждой тонны груза.

Первый вариант предполагает, что экспортеры будут платить по 0,2 доллара за тонну в любом российском порту. Второй вариант вводит плату именно за проход по Севморпути: в 2027 году ставка составит 1,5 доллара, а к 2031 году вырастет до 2,75 доллара. Сейчас первый сценарий может принести 4 млрд рублей в год, а второй - более 10 млрд, но через десять лет доходы от них сравняются. Эти средства нужны, чтобы достроить пятый и шестой ледоколы проекта 22220 и судно атомно-технологического обслуживания.

Необходимость в новых сборах возникла из-за того, что стоимость каждого ледокола выросла с 59 до 85 миллиардов рублей, а вспомогательное судно теперь стоит 25 млрд. Таким образом, государство планирует привлечь внебюджетные деньги и закрыть финансовую дыру, возникшую при строительстве стратегического арктического флота. Введение таких тарифов позволит продолжить работу над кораблями, несмотря на их серьезное удорожание.

