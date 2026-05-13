Юрий Бурлачко провел очередное заседание рабочей группы ЗСК по мерам поддержки участников СВО

В ЗСК под председательством Юрия Бурлачко состоялось очередное заседание рабочей группы краевого парламента о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Комитеты ЗСК во взаимодействии с профильными органами исполнительной власти края продолжают выработку предложений по возможным новым и оптимизации существующих механизмов реализации действующих мер поддержки участников СВО и их семей», – сказал, открывая совещание руководитель Кубанского парламента.

Юрий Бурлачко предложил обсудить промежуточные результаты этой работы. Руководители комитетов и депутаты доложили о текущей ситуации по различным направлениям своей деятельности.

Так, зампред ЗСК Сергей Болдин рассказал о совместной работе с профильными ведомствами по определению возможности внесения изменений в краевую госпрограмму «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в части предоставления субсидий из бюджета края местным бюджетам на софинансирование мероприятий по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предназначенных для соответствующей категории граждан.

Вице-спикер Николай Петропавловский представил информацию о встрече с руководством Главного Бюро Медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю, на которой обсуждались сложные вопросы при осуществлении деятельности, в том числе при работе с участниками СВО. Также он рассказал о посещении краевого госпиталя ветеранов войн имени Красовитова, где депутаты изучили организацию медицинской реабилитации взрослых пациентов и в целом состояние службы медицинской реабилитации в регионе.

Председатель комитета по вопросам законности Андрей Горбань рассказал об осуществлении контроля над реализацией краевого закона об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, которым на регулярной основе оказывают поддержку не только в госюрбюро, но и в юридических клиниках при ведущих кубанских вузах.

Сергей Носов сообщил о находящихся на рассмотрении в комитете законопроектах о предоставлении мер поддержки ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей в сфере физкультуры и спорта. В частности, о проработке возможности безвозмездного пользования спортивной инфраструктурой для этой категории граждан.

Владимир Лыбанев представил информацию об инициативе Армавирской гордумы и администрации города, в которой предлагается рассмотреть вопрос о возможности сокращения срока найма специализированного жилого помещения для лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в настоящее время находящихся в зоне СВО, либо прибывших из зоны СВО, для дальнейшего оформления жилья в собственность.

Кроме того, о положении дел по направлениям работы комитетов доложили также Андрей Дорошев, Сергей Орленко, Александр Поголов, Иван Тутушкин. Андрей Булдин и Владислав Граф-Колесник.

Подводя итоги чсовещания, председатель ЗСК отметил необходимость продолжения деятельности комитетов по обсуждаемой теме.

«Сегодня мы подробно проанализировали результативность действующих мер поддержки в отношении участников СВО. При их практической реализации не может и не должно быть декларативности и каких-либо мелочей. Важна каждая деталь. И, безусловно, при оказании помощи нашим ребятам излишняя бюрократия просто недопустима. Бойцы, вернувшиеся домой, должны в полной мере воспользоваться всеми полагающимися им льготами без задержек, в установленные законом сроки. Давайте помнить: за каждым нашим решением, за каждым действием стоят реальные судьбы людей», – акцентировал Юрий Бурлачко.