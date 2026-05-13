Юрий Бурлачко провел очередное заседание рабочей группы ЗСК по мерам поддержки участников СВО

14 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Армия и ВПК Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко провел очередное заседание рабочей группы ЗСК по мерам поддержки участников СВО

В ЗСК под председательством Юрия Бурлачко состоялось очередное заседание рабочей группы краевого парламента о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Комитеты ЗСК во взаимодействии с профильными органами исполнительной власти края продолжают выработку предложений по возможным новым и оптимизации существующих механизмов реализации действующих мер поддержки участников СВО и их семей», – сказал, открывая совещание руководитель Кубанского парламента.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко  предложил обсудить промежуточные результаты этой работы. Руководители комитетов и депутаты доложили о текущей ситуации по различным направлениям своей деятельности.

Так, зампред ЗСК Сергей Болдин рассказал о совместной работе с профильными ведомствами по определению возможности внесения изменений в краевую госпрограмму «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в части предоставления субсидий из бюджета края местным бюджетам на софинансирование мероприятий по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предназначенных для соответствующей категории граждан.

Вице-спикер Николай Петропавловский представил информацию о встрече с руководством Главного Бюро Медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю, на которой обсуждались сложные вопросы при осуществлении деятельности, в том числе при работе с участниками СВО. Также он рассказал о посещении краевого госпиталя ветеранов войн имени Красовитова, где депутаты изучили организацию медицинской реабилитации взрослых пациентов и в целом состояние службы медицинской реабилитации в регионе.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Председатель комитета по вопросам законности Андрей Горбань рассказал об осуществлении контроля над реализацией краевого закона об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, которым на регулярной основе оказывают поддержку не только в госюрбюро, но и в юридических клиниках при ведущих кубанских вузах.

Сергей Носов сообщил о находящихся на рассмотрении в комитете законопроектах о предоставлении мер поддержки ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей в сфере физкультуры и спорта. В частности,   о проработке возможности безвозмездного пользования спортивной инфраструктурой для этой категории граждан.

Владимир Лыбанев представил информацию об инициативе Армавирской гордумы и администрации города, в которой предлагается рассмотреть вопрос о возможности сокращения срока найма специализированного жилого помещения для лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в настоящее время находящихся в зоне СВО, либо прибывших из зоны СВО, для дальнейшего оформления жилья в собственность.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Кроме того, о положении дел по направлениям работы комитетов доложили также Андрей Дорошев, Сергей Орленко, Александр Поголов, Иван Тутушкин. Андрей Булдин и Владислав Граф-Колесник.

Подводя итоги чсовещания, председатель ЗСК отметил необходимость продолжения деятельности комитетов по обсуждаемой теме.

«Сегодня мы подробно проанализировали результативность действующих мер поддержки в отношении участников СВО. При их практической реализации не может и не должно быть декларативности и каких-либо мелочей. Важна каждая деталь. И, безусловно, при оказании помощи нашим ребятам излишняя бюрократия просто недопустима. Бойцы, вернувшиеся домой, должны в полной мере воспользоваться всеми полагающимися им льготами без задержек, в установленные законом сроки. Давайте помнить: за каждым нашим решением, за каждым действием стоят реальные судьбы людей», – акцентировал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, поддержка участников сво, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети