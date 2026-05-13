Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову приговорили к 5,5 годам лишения свободы

Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Также экс-чиновницу обязали выплатить штраф в 700 тыс. руб., в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Минькову задержали в январе 2026 года. До этого она курировала социальный блок в администрации Краснодарского края. В отставку Минькова ушла по собственному желанию.

По версии следствия, с которой согласился суд, Минькова в 2022 году способствовала назначению родственницы краснодарского застройщика на должность директора Краснодарского краевого базового медицинского колледжа. После этого чиновница через посредника обратилась к застройщику с просьбой о приобретении в ее собственность квартиры в ЖК "Арбат" в центре города. Рыночная стоимость такой недвижимости составляла более 12 млн руб., но Миньковой ее продали за 5,5 млн. Квартиру оформили на мать подсудимой. Но в итоге даже 5,5 млн руб. на счет застройщика вице-губернатор не перевела.

Теги: анна минькова, вице-губернатор


Ранее 29.01.2026 13:14 Мск Бывшая вице-губернатор Краснодарского края отправлена под арест
Ранее 27.01.2026 12:51 Мск Задержана бывшая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова

