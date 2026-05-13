СМИ: Певица Линда стала подозреваемой по делу о крупном мошенничестве

Светлана Гейман, более известная как певица Линда, стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве. Накануне на допрос в полицию ее доставили как свидетеля по делу, но затем ее процессуальный статус изменился, передает "Коммерсант".

Допрос провели в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Статья, по которой возбуждено уголовное дело – 159 УК РФ. Пока не известно, будет ли следствие ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения.

Потерпевшим по делу проходит бывший продюсер Линды Максим Фадеев, с которым артистка много лет конфликтовали из-за прав на песни, которые Линда исполняла на пике популярности. Фадеев заявил, что надеется на решение многолетнего конфликта через следствие и суд.