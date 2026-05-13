Евгений Спицын рассказал о классовом интересе в развитии ИИ

За стремительным развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) стоит прежде всего классовый интерес. Об этом рассказал историк Евгений Спицын.

"Идея ИИ выросла прежде всего из-за шкурных интересов буржуев. Чтобы условиях скукоживания ресурсной базы сохранить тот же объем прибыли. Для этого надо высвободить ресурсы, которые идут, например, на оплату труда. Разработку ИИ оплачивали частные корпорации. Первоначальная задача была именно в этом - норму прибыли увеличить или, по крайней мере, не дать ей скукожиться, поскольку ресурсная база планеты сужается, а капитализм может существовать только в рамках расширенного воспроизводства. Не простого, а расширенного воспроизводства. ИИ дает возможность высвободить десятки и сотни миллионов людей и заменить их роботами, чтобы отстоять шкурный интерес - увеличить норму прибыли, а значит, и свое богатство. А затем уже все это начали разукрашивать", - рассказал эксперт на канале RTVI в программе "Потом.com".

Он крайне скептически оценивает перспективу замены умственной деятельности людей ИИ, в частности труда историка. По его мнению, это невозможно без превращения науки истории неизвестно во что.