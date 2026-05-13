Россияне больше всего ждут возвращения Hyundai, KIA и Toyota - опрос

Россияне больше всего ждут возвращения на отечественный рынок Hyundai, KIA и Toyota, таковы результаты опроса, проведенного агентством "Автостат".

"Японская Toyota и корейская "парочка" (Hyundai/KIA) набрали по 38% голосов. Далее следуют Volkswagen (34%), BMW (31%), Skoda (27%), Audi (23%), Mercedes-Benz (22%) и Mazda (19%)", - сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Для опроса исследователи выбрали бренды с наибольшим объемом текущих продаж (респонденты могли выбрать несколько марок). Целиков добавил, что аналогичный опрос в прошлом году в целом дал похожие результаты.

Майский опрос "Группы 7/89" показал, что половина россиян (56%) хочет возвращения западных компаний как минимум в одной сфере. 27% не хотят этого. Опрос проводили среди граждан старше 18 лет. 17% не смогли ответить на вопрос о возвращении компаний.

Больше всего россияне скучают по западным производителям автомобилей (41%). 28% хотели бы возвращения западного кино, музыки и компьютерных игр. По 23-27% респондентов хотят возвращения производителей программного обеспечения, мебели и стройматериалов, продуктов питания, косметики. В опросе можно было выбирать несколько категорий.

Выяснилось, что чем младше россияне, тем больше они желают возвращения ушедших брендов. Так, в возрастной категории 18-29 лет возвращения желают 84% опрошенных. В группе 60+ таковых только 38%. От пола желания россиян практические не зависят – и мужчины, и женщины хотят возвращения иностранных брендов в равной степени.

А вот от размера населенного пункта желание видеть вернувшимися ушедшие бренды еще как зависит. Так, в Москве возвращения ждут 66% опрошенных. В городах с населением менее 100 тыс. – только 49%. В селах – 32% за возвращение иностранных брендов, 48% - против.

Теги: автомобили, россияне, бренды, Hyundai, KIA, Toyota


