В Тюменской области в связи с паводком введен режим "Повышенной готовности"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что власти региона внимательно следят за паводковой обстановкой в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.



На гидропосту в селе Ильинка в Казанском округе, который первым встречает большую воду, фиксируется подъем уровня реки Ишим. На данный момент он составляет 753 сантиметра, это на три сантиметра выше отметки "Неблагоприятное явление" (750 сантиметров).



"В связи с этим службы округа переводим в режим "Повышенная готовность" и устанавливаем местный уровень реагирования. К паводку готовились, учитывая опыт прошлых лет. Заранее определили места, где будут работать лодочные переправы. Пункты временного размещения развернутся в случае необходимости. Кроме того, в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой, сформирован запас продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости", - сообщил глава региона.

Для оперативного информирования жителей в мессенджере МАКС заработал чат-бот "Паводок.Инфо". С помощью сервиса можно получить всю необходимую информацию: уровень воды, адреса и телефоны пунктов временного размещения и многое другое.



Власти региона продолжают следить за уровнем воды и на реках Тура, Иртыш и Тобол. Пока ситуация остается стабильной. Моор заверил, что держит ситуацию на личном контроле.