В Москве суд на 90 суток закрыл суши-бар "Ёбидоёби" в Замоскворечье из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Контролирующие органы во время осмотра заведения на улице Дубининской выявили, что "производственные помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, холодильное оборудование низкотемпературное, не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов при приготовлении всей продукции, не осуществляется обработка всей кухонной посуды дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня и др.", сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"Ёбидоёби" — международная сеть доставки суши и роллов, основанная в Красноярске в 2016 году. Название — транслитерация японской фразы "День недели — суббота", но в русском языке оно вызывает нецензурные ассоциации. Сеть известна провокационным маркетингом, использованием чёрного юмора и эпатажными названиями сетов (например, "Куни Ли", "Си Сяке").

По данным на 2026 год, сеть включает более 280 филиалов в России и за рубежом (в 185+ городах и 10 странах, включая Казахстан, Беларусь, ОАЭ). Практически все рестораны сети работают по франшизе. Первая франшиза была продана через три месяца после открытия — точка открылась в Хабаровске. Официально франшиза запущена в 2018 году. По данным на 2026 год, у сети более 250 франчайзи.