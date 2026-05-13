Китай запустил на орбите Земли эксперимент по развитию искусственного эмбриона человека

Китай первым в мире запустил на орбите Земли эксперимент по развитию "искусственного эмбриона человека". Планируется изучить возможное воздействие радиации и отсутствие гравитации на раннее эмбриональное развитие человека в реальных космических условиях. Ученые называют это важным шагом к пониманию: смогут ли когда-нибудь люди жить и размножаться в космосе. Эксперимент проводится на борту космического корабля "Тяньчжоу-10".

"Искусственный эмбрион", по данным китайских СМИ, представляет собой "эмбрионоподобную структуру, созданную из стволовых клеток, которая очень похожа на раннюю стадию человеческого эмбриона". Такая модель не могла бы развиться в настоящего человека, заверяют ученые.

Экспериментаторам удалось создать модели, имитирующие эмбрион человека на стадии развития с 14 по 21 день после оплодотворения. "Этот этап является критически важным периодом в раннем развитии человека, в течение которого начинают формироваться предшественники органов и устанавливается вся ось тела — определяющая, какая сторона станет головой, а какая — телом", - говорит Юй Лэцянь, профессор Института зоологии Китайской академии наук и руководитель проекта по созданию моделей человеческого эмбриона в космосе. Он добавил, что любое нарушение или аномалия на этом этапе может оказать глубокое влияние на дальнейшее развитие плода и – после рождения – человека.